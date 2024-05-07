Москва, 7 мая, 2024, 16:47 — ИА Регнум. Верховный суд России признал законным решение о назначении пожизненного лишения свободы бывшему студенту Тимуру Бекмансурову за стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), сообщили в пресс-службе суда.

Донат Сорокин/ТАСС

«Суд рассмотрел кассационную жалобу Бекмансурова и постановил приговор в отношении осужденного оставить без изменения», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА Регнум, Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ в сентябре 2021 года. В результате погибли шесть человек, в том числе четверо студентов, ранения различной степени тяжести получили порядка 60 человек.

При задержании он оказал сопротивление, был ранен, в больнице ему ампутировали ногу. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

5 сентября 2022 года в Пермском краевом суде началось рассмотрение дела. Бекмансуров признал вину и, раскаявшись, попросил не приговаривать его к пожизненному сроку, как того требовала сторона обвинения. 28 декабря того же года суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы.

В конце июня 2023 года четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор в виде пожизненного заключения Бекмансурова.