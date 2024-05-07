Сызрань, Самарская область, 7 мая, 2024, 16:28 — ИА Регнум. 2500 саженцев березы высадили на особо охраняемой природной территории Самарской области волонтёры Сызранского НПЗ (входит в самарскую группу предприятий НК «Роснефть»). Подобные акции предприятие проводит уже четыре года. За это время заводчане высадили более 25 тысяч саженцев сосны и березы на десяти гектарах Рачейского бора, пострадавшего от природного пожара в 2010 году. Искусственная посадка значительно сокращает период восстановления леса после природных пожаров.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтёры «Роснефти» помогают восстанавливать леса Самарской области

Береза играет важную роль в сохранении лесов после пожаров и вырубок хвойных лесов. Деревья быстро осваивают освободившиеся площади, и под их пологом восстанавливаются коренные древесные породы.

Как сообщили в «Роснефти», компания реализует масштабные экологические программы и занимает лидерские позиции в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. В том числе, сотрудники дочерних обществ компании ежегодно принимают участие в экологических субботниках, высадке деревьев, проведении уроков охраны окружающей среды в образовательных учреждениях.