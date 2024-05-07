Между Авдеевкой и другими городами ДНР запустили автобусное сообщение
Донецк, 7 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Между освобождённой Авдеевкой и другими городами Донецкой Народной Республики (ДНР) запустили автобусное сообщение. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).
Как рассказал водитель одного из автобусов Владимир, движение запустили четыре дня назад. Сообщение осуществляется «Донецкой транспортной компанией».
«Пассажиры потихоньку появляются. Ездим в Макеевку, Ясиноватую, Донецк. Мало людей, но есть», — приводит слова Владимира ДАН.
По словам водителя, стоимость проезда по всему маршруту составляет 120 рублей.
Вместе с тем в минтрансе республики отметили, что запуск сообщения был организован по поручению главы ДНР Дениса Пушилина.
В Telegram-канале минтранса ДНР уточняется, что маршрут организован через Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Авдеевку. Въезд в Авдеевку для жителей других городов временно ограничен, добавили в министерстве.
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