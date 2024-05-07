Донецк, 7 мая, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Между освобождённой Авдеевкой и другими городами Донецкой Народной Республики (ДНР) запустили автобусное сообщение. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» (ДАН).

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Как рассказал водитель одного из автобусов Владимир, движение запустили четыре дня назад. Сообщение осуществляется «Донецкой транспортной компанией».

«Пассажиры потихоньку появляются. Ездим в Макеевку, Ясиноватую, Донецк. Мало людей, но есть», — приводит слова Владимира ДАН.

По словам водителя, стоимость проезда по всему маршруту составляет 120 рублей.

Вместе с тем в минтрансе республики отметили, что запуск сообщения был организован по поручению главы ДНР Дениса Пушилина.

В Telegram-канале минтранса ДНР уточняется, что маршрут организован через Донецк, Макеевку, Ясиноватую и Авдеевку. Въезд в Авдеевку для жителей других городов временно ограничен, добавили в министерстве.

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