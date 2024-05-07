Зеленодольский район, Татарстан, 7 мая, 2024, 16:30 — ИА Регнум. В Татарстане на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22 800 «Тайфун» и патрульный корабль проекта 22 160 «Виктор Великий». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

Александр Гальперин/РИА Новости

«От имени главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) адмирала Александра Моисеева кораблестроителей и экипажи кораблей со знаменательным событием поздравил начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Ильяс Шигапов», — говорится в сообщении.

Оборонное ведомство добавило, что по традиции они разбили перед спуском о форштевни кораблей бутылки шампанского.

Как сообщало ИА Регнум, в начале года в Санкт-Петербурге заложили новейший корабль противоминной обороны «Семён Агафонов» в рамках проекта 12 700 шифр «Александрит». Мероприятие прошло на Средне-Невском судостроительном заводе 18 января.

Тральщик стал двенадцатым кораблём в рамках проекта. Самому кораблю решили присвоить имя Героя Советского Союза Семёна Агафонова — участника Великой Отечественной и Советско-Японской войн.

В начале января Минобороны РФ сообщило, что Военно-Морской Флот России в 2024 году пополнят малый ракетный корабль «Буря» и подводная лодка «Кронштадт». Отмечалось, что в текущем году Военно-Морской Флот России продолжит плановое увеличение своего численного состава.

Уточнялось, что Балтийский, Тихоокеанский и Черноморский флоты усилят несколько малых ракетных и патрульных кораблей, а также морских тральщиков.

25 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что на российских верфях в разных стадиях готовности сейчас находятся пять фрегатов, восемь корветов, 13 малых ракетных кораблей и более 50 других кораблей различных классов. На церемонии подъёма флага на поступающих в состав ВМФ фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин» президент сказал, что российское судостроение вышло на новый важный этап — серийное производство боевых кораблей разных классов.

Президент также заявил, что страна укрепит морскую мощь на всех стратегических направлениях и реализует все планы по строительству кораблей. Глава государства поблагодарил трудовые коллективы предприятий за профессионализм и высокую самоотдачу, а экипажам кораблей пожелал достойной службы на благо России.