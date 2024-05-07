Москва, 7 мая, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Картина, которая перед началом церемонии инаугурации привлекла внимание Владимира Путина, называется «Музыкальный натюрморт», сообщило 7 мая издание «Подъём».

Алексей Майшев/РИА Новости

Ранее федеральные телеканалы опубликовали кадры, на которых видно, как президент по дороге от своего рабочего кабинета перед инаугурацией на некоторое время остановился в коридоре у одной из картин.

Автор полотна — Дарья Веселова, одна из учениц Сергея Андрияки. Натюрморт был написан ещё в 2014 году.

«Это работа в составе выставки работ ректора академии и студентов, которая гостит в залах Кремля. Работа Дарьи Веселовой, на тот момент третьекурсницы. Работа 2014 года. Называется она «Музыкальный натюрморт». Написана на холсте маслом. Размеры работы: 60 на 70,5 [см]», — рассказали изданию в Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Ранее Андрияка сообщал, что передал для экспозиции в Сенатском дворце около 160 картин.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца Владимир Путин принёс присягу и в пятый раз официально вступил в должность президента России.

В своей речи на церемонии глава государства выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт нынешний трудный, «рубежный» период своей истории и станет ещё сильнее.

Путин поблагодарил жителей всех регионов страны и особенно тех, кто сейчас сражается за Отечество. Инаугурационную речь он завершил словами «Вместе победим».