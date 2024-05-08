Москва, 8 мая, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Социальный фонд России обеспечил праздничную выплату участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, приуроченную к 79-летней годовщине Победы. Надбавки к ежемесячным выплатам получили 9,7 тысячи ветеранов, проживающих в России и Прибалтике.

Александр Куликов ИА REGNUM Ветераны Великой Отечественной войны

Сумма выплаты, по указу президента РФ, составляет 10 тысяч рублей. Соцфонд беззаявительно перечислил денежные средства всем участникам и инвалидам войны в апреле вместе с другими выплатами: двумя пенсиями, ежемесячной денежной выплатой (ЕДВ) и дополнительным материальным обеспечением (ДЕМО).

С учетом выплат средний доход участников и инвалидов Великой Отечественной войны по линии Социального фонда сегодня составляет 64,6 тысяч рублей в месяц.

Напомним, что праздничная выплата ко Дню Победы выплачивается ежегодно Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы» от 24 апреля 2019 года и полагается инвалидам и ветеранам, принимавшим непосредственное участие в Великой Отечественной войне.