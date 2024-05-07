Минск, 7 мая, 2024, 15:49 — ИА Регнум. К проверке носителей тактического ядерного оружия в Белоруссии приводятся в готовность дивизион комплекса «Искандер» и эскадрилья самолётов Су-25, сообщило 7 мая министерство обороны республики.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ходе проверки будет отработан комплекс мероприятий по планированию и нанесению ударов тактическими ядерными боеприпасами.

«(В ходе учений — Прим. ред.) будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами», — цитирует пресс-служба минобороны Белоруссии заявление главы ведомства генерал-лейтенанта Виктора Хренина.

Ранее сообщалось, что внезапная проверка носителей тактического ядерного оружия в Белоруссии уже началась.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее назвал крайне опасными заявления западных лидеров, в том числе высказывания главы МИД Британии Дэвида Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России, а также президента Франции Эммануэля Макрона о готовности направить войска на Украину. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, это требует стремительной эффективной реакции со стороны России, подчеркнул Песков.

6 мая в МИД был вызван посол Британии Найджел Кейси. Ему был выражен решительный протест в связи с указанными заявлениями Кэмерона. Ответом Москвы на удары ВСУ британским оружием по территории России могут стать удары по любым военным объектам Лондона, как на Украине, так и за её пределами, заявил МИД.

Летом 2023 года Россия разместила тактическое ядерное оружие на белорусской территории. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что его не придётся применять, и отметил, что теперь на республику никто не посмеет напасть.