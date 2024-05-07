Москва, 7 мая, 2024, 15:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин свой первый официальный визит после инаугурации нанесёт в Китай, заявил 7 мая помощник президента Юрий Ушаков.

Kremlin.ru

«В Китай будет первый зарубежный визит президента», — сказал он журналистам.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Путин заявил о планах посетить Китай в мае.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что сроки визита в Китай пока не определены.

Представитель Кремля также заявил, что в ходе визита в Китай президент России Владимир Путин будет обсуждать вопросы, касающиеся международной безопасности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 9 апреля информировал, что встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ожидаются в июне и октябре 2024 года на полях саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Он добавил, что у лидеров наверняка будут и другие возможности, чтобы поддерживать регулярный политический диалог.

Министр уточнил, что графику контактов на высшем уровне было уделено особое внимание, так как дипломатия лидеров — это центральный элемент всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая.