Красноярск, 7 мая, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В красноярском пансионате «Ветеран» соседки избили 89-летнюю пенсионерку, которая является ребёнком Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на родственника потерпевшей Василия.

Bernd WÃ¼stneck/Global Look Press

Он рассказал журналистам, что пожилую женщину избили за то, что она хотела посмотреть по телевизору пасхальное богослужение. Василий отметил, что никто из сотрудников оздоровительного учреждения не пришёл на помощь пенсионерке, когда она кричала.

Перебито лицо, перебиты все руки. Она сказала, что так кричала, но никто не прибежал», — пояснил родственник.

Также он описал подробности произошедшего со слов пострадавшей.

«Она рассказала, что проснулась в четыре утра, а по московскому времени как раз начиналось пасхальное богослужение. Женщина посмотрела, что в комнате соседки не было, и включила телевизор. Через какое-то время зашла соседка и сказала выключить. Татьяна Власовна попросила её посмотреть службу. С этого момента начался конфликт», — поделился Василий.

Мужчина отметил, что далее эта соседка позвала свою подругу и они били её вдвоем.

«Она была в большом шоке. Я сегодня посмотрел на её руки от кисти и ближе к локтю — просто одна большая синяя гематома на обеих руках. Вся спина синяя. На лице ссадина, нос перебитый, переломаны кости», — рассказал об увиденном родственник.

Мужчина пояснил, что пенсионерку, с её слов, перестали бить только когда увидели много крови.

Также Василий поделился с газетой, что сотрудники пансионата не сообщили родственникам пострадавшей о случившемся. Он отметил, что пенсионерку отвезли в больницу только спустя шесть часов после нанесения побоев, а после обследования снова привезли в оздоровительное учреждение.

«Когда одна из дочерей привела директора пансионата, я спросил, где находился персонал, когда били ребёнка войны, бабушку. Он ответил, что в отведённой комнате. Он повторил три раза при всех, при сотрудниках, при дочках, при бабушке «нам не нужна огласка», — заявил Василий.

Вместе с тем он отметил, что ранее пострадавшая не жаловалась на условия содержания в пансионате. Напротив, пожилая женщина говорила, что «ей там удобно».

Издание добавляет, что произошедшим уже заинтересовалась полиция. МУ МВД «Красноярское» сообщило, что 5 мая в отдел полиции поступило сообщение об избиении женщины 1935 года рождения. Проводится проверка.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2023 года в вагоне московского метро 41-летний мужчина жестоко избил 69-летнего пенсионера.

В результате потерпевший получил телесные повреждения и прибывшие на место инцидента врачи скорой помощи оказали пенсионеру необходимую медицинскую помощь.

На видеозаписи с камер видеонаблюдения запечатлено, как идущий вдоль вагона 69-летний пенсионер случайно споткнулся о вытянутые ноги 41-летнего пассажира, после чего мужчины обменялись несколькими репликами и далее молодой начал избивать пожилого человека.