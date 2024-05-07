Киев, 7 мая, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Двух офицеров управления государственной охраны Украины подозревают в подготовке покушения на лидера киевского режима Владимира Зеленского, сообщает 7 мая издание «Страна. ua» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

СБУ

Один из них — полковник Андрей Гук, задержанный в частном доме в посёлке Конча-Заспа под Киевом. Утверждается, что в ходе обыска у него нашли оружие, якобы пропавшее из управления госохраны ещё в феврале 2022 года, и взрывные устройства.

Фамилия второго задержанного полковника Деркач. Его задержали в Сумской области, куда он отправился на Пасху.

По версии СБУ, два полковника и ещё три фигуранта готовили покушения на Зеленского и некоторых высокопоставленных чиновников «по заданию российских спецслужб». Они якобы искали военных, которые могли бы захватить, а потом убить Зеленского. Чиновников, как утверждается, предполагалось уничтожить ракетными ударами.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании Гука стало известно 6 мая. Отмечалось, что его заподозрили в госизмене, а именно в сборе и передаче иностранным спецслужбам секретной информации об охраняемых лицах.

В марте в СБУ заявили, что суд на Украине заочно приговорил к 15 годам тюрьмы бывшего министра образования страны Дмитрия Табачника и к 12 годам тюрьмы заочно сенатора от Запорожской области, экс-главу Государственной регистрационной службы Дмитрия Ворону. В мае 2023 года в отношении них завели дела за якобы сотрудничество с Россией. Табачнику объявили о подозрении в госизмене.