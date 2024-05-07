Суд арестовал американца, который в трусах вломился в библиотеку в Москве
Суд арестовал американца, который в трусах вломился в библиотеку в Москве и уснул
Москва, 7 мая, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Хорошевский районный суд Москвы за нарушение общественного порядка арестовал на 10 суток гражданина США Никума Уильяма Рассела, сообщила 7 мая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Рассела обвинили в мелком хулиганстве.
«В соответствии с протоколом об административном правонарушении, гражданин США распивал спиртные напитки, затем был обнаружен на дворовой территории в обнажённом виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку, за что и был задержан сотрудниками полиции», — сказано в сообщении пресс-службы.
Как передавало ИА Регнум, 3 мая Расселл, находясь в нетрезвом состоянии, разбил окно в детской библиотеке в столичном районе Щукино, залез в помещение и уснул.
Источник ИА Регнум сообщал, что инцидент произошёл около 4:00 мск. Проведя некоторое время в помещении библиотеки, Рассел его покинул.
В библиотеке сработала сигнализация, прибывшие на место полицейские проверили видеокамеры и задержали гражданина США. При этом «приключения» американца попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина передвигается по улицам в кофте и трусах.
Гражданин США работает в России репетитором по английскому языку. Ранее он закончил курсы в Международной академии TEFL (ITA). Виза Рассела действует до декабря 2024 года.