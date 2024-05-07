Москва, 7 мая, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Хорошевский районный суд Москвы за нарушение общественного порядка арестовал на 10 суток гражданина США Никума Уильяма Рассела, сообщила 7 мая пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Global Look Рress

Рассела обвинили в мелком хулиганстве.

«В соответствии с протоколом об административном правонарушении, гражданин США распивал спиртные напитки, затем был обнаружен на дворовой территории в обнажённом виде, выражал явное неуважение к обществу, гражданам и общественному порядку, за что и был задержан сотрудниками полиции», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Расселл, находясь в нетрезвом состоянии, разбил окно в детской библиотеке в столичном районе Щукино, залез в помещение и уснул.

Источник ИА Регнум сообщал, что инцидент произошёл около 4:00 мск. Проведя некоторое время в помещении библиотеки, Рассел его покинул.

В библиотеке сработала сигнализация, прибывшие на место полицейские проверили видеокамеры и задержали гражданина США. При этом «приключения» американца попали на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина передвигается по улицам в кофте и трусах.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887206" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Гражданин США работает в России репетитором по английскому языку. Ранее он закончил курсы в Международной академии TEFL (ITA). Виза Рассела действует до декабря 2024 года.