Москва, 7 мая, 2024, 15:07 — ИА Регнум. Российская атриса Светлана Ляпунова стала жертвой мошенников в собственный день рождения. Как рассказал источник ИА Регнум, 26-летняя артистка хотела продать смартфон на одном из сервисов объявлений.

Иван Шилов ИА REGNUM

4 мая, в свой день рождения, она опубликовала объявление о прожаде Iphone 14 Pro за 95 тыс. рублей. Вскоре с девушкой связался якобы потенциальный покупатель. В мессенджере прислали актрисе «чек» об плате телефона. после этого Ляпунова передала смартфон курьеру. Однако обещанных от «покупателя» денег актриса так и не увидела. Курьер позднее рассказал в полиции, что отвёз телефон по назначенному адресу и передал неизвестной женщине. Та расплатилась с ним наличными за доставку, но средств за смартфон никаких не передавала.

Актриса обратилась в полицию.

Светлана Ляпунова известна ролями в фильме «Дыхание» (2023) и сериале «Великолепная пятёрка -5».

8 апреля сообщалось, что мошенники выманили у актёра Павла Деревянко 300 тысяч рублей со взломанного аккаунта его знакомого в Telegram. Сначала «друг» попросил 300 тыс., а потом ещё 250 тыс. рублей. Именно после второй просьбы Деревянко понял, что имеет дело с мошенниками.