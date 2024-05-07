Магас, 7 мая, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В Ингушетии состоялась церемония перезахоронения останков 25 солдат времен Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло 4 мая в Малгобеке. Останки солдат были обнаружены во время весеннего этапа вахты памяти «Терский рубеж».

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны

По словам главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, на возвращение имен этих людей потребовалось более 80 лет, но сейчас, благодаря поисковикам, они известны. Он выразил благодарность участникам проекта за работу, направленную на сохранение исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне. «Мы будем и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы не позволить нашим недругам исказить историю нашей великой страны и ту важную роль, которую сыграл наш народ в победе в Великой Отечественной войне», — заявил Махмуд-Али Калиматов.

В раскопках на участке Терского хребта в районе Малгобека участвовали поисковики из вахты памяти «Терский рубеж», представляющие Ингушетию, Чечню, Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Астрахань, Самару и Ставропольский край. С начала апреля помимо останков военнослужащих Красной армии удалось обнаружить именной медальон и некоторые другие вещи солдат.

Махмуд-Али Калиматов напомнил слова президента РФ Владимира Путина, который назвал поисковое движение уникальным явлением в российской общественной жизни. «Оно сумело сплотить десятки тысяч тех, кто возложил на себя благородную миссию — эти люди, по его словам, испытывают искреннюю любовь к своей стране и ощущают личную ответственность за сохранение памяти об исторических событиях», — подчеркнул глава республики.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии В Ингушетии перезахоронили останки солдат Великой Отечественной войны

О большом уважении, с которым в Ингушетии относятся к местам захоронений, свидетельствует указ, который в мае подписал глава республики. В соответствии с ним определяется день проведения мероприятий, направленных на благоустройство и санитарную очистку территорий кладбищ в регионе. Согласно указу Махмуда-Али Калиматова, каждый год, в первую субботу мая, по всей Ингушетии будут проводиться коллективные мероприятия по уборке мест массовых захоронений

Почтение к захоронениям относится и к мемориальным комплексам. Так, в частности, в 2023 году стартовал процесс реконструкции мемориала «ГIоазот кашмаш» в Назрани. Реконструкция была начата при поддержке благотворительного фонда «Сафмар» и его основателя, бизнесмена и мецената Михаила Гуцериева. Также была запущена и реконструкция всех кладбищ Ингушетии. На эти цели предприниматель выделил значительные средства. В 2023 году на территории республики были реконструированы 25 мусульманских кладбищ и пять православных. Реконструкция продолжается и в этом году — планируется капитально отремонтировать 39 мусульманских и четыре православных кладбища.