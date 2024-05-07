Москва, 7 мая, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в Москву, его самолёт приземлился в одном из столичных аэропортов, передает корреспондент ИА Регнум.

Сергей Савостьянов/ТАСС Президент Кубы Мигель Диас-Канель

Ранее 6 мая Диас-Канель сообщил, что кубинская делегация отправилась с рабочим визитом в Россию. По его словам, делегация примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Мероприятия пройдут в рамках 64-й годовщины восстановления дипломатических отношений Москвы и Гаваны, а также 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В этот же день в пресс-службе Кремля сообщили, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и другие почётные гости вместе с президентом России Владимиром Путиным примут участие в параде Победы 9 мая в Москве. Во второй половине дня пройдут двусторонние российско-кубинские, российско-лаосские и российско-бисайские переговоры на высшем уровне.

7 октября 2023 года президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес поздравил российского коллегу с днём рождения.