Москва, 7 мая, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Подразделения группировки «Центр» ВС РФ улучшили тактическое положение и отразили контратаки штурмовой группы ВСУ в районе Очеретино. Об этом 7 мая на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Andriy Andriyenko/Global Look Press

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 115-й механизированных, 143-й пехотной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новокалиново, Семеновка и Соловьево Донецкой Народной Республики», — сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также уточнили, что ВС РФ отразили контратаку штурмовой группы 100-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Очеретино ДНР.

Кроме того, по данным министерства, ВСУ потеряли до 395 военнослужащих, танк «Абрамс», две боевые машины пехоты Bradley американского производства, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 5 мая Конашенков сообщил, что российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Очеретино в ДНР.

6 мая в Минобороны информировали, что подразделения российской группировки войск «Запад» за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации до 120 бойцов ВСУ и два танка, включая немецкий Leopard.

По данным ведомства, итогом активных действий воинской группировки стало освобождение села Котляровка в Харьковской области.