Ереван, 7 мая, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Между Москвой и Ереваном накопилось множество проблем. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

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«Есть многочисленные проблемы, которые озвучивались не для того, чтобы их озвучивать, а для того, чтобы убрать негативные нюансы из контекста армяно-российских дружественных отношений», — пояснил премьер.

Также он сообщил, что доктрина безопасности Армении должна быть изменена. По словам Пашиняна, в настоящее время этот процесс проходит на рабочем уровне.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая в ходе пресс-конференции Никол Пашинян пригрозил запретить вещание российских телеканалов. По его словам, это возможно, если они не будут уважительно освещать события в Армении.

Ранее руководство Армении, в том числе Пашинян, неоднократно делали недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, премьер пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.

6 мая помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проведёт 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, на которой лидеры «расставят все точки над i». Встреча пройдёт после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Помощник президента России напомнил о словах Пашиняна о том, что отношения двух стран переживают не лучшие времена. Ереван фактически заморозил контакты с ОДКБ и на этом фоне «демонстративно» развивает диалог с Западом, в том числе по линии НАТО, отметил он. При этом именно за счёт налаженных связей с Россией Армения второй год подряд оказывается в числе мировых лидеров по темпам экономического роста, подчеркнул Ушаков.