Москва, 7 мая, 2024, 14:01 — ИА Регнум. 27 июня в Москве пройдет конференция Сбера GigaConf (ранее — SmartDev). Мероприятие пройдет в креативном пространстве «Дизайн-завод», которое на один день станет местом для обмена опытом создания передовых технологических решений и обсуждения влияния AI — и Open Source технологий на ИТ-индустрию.

gigaconf.ru В Москве пройдет технологическая конференция GigaConf

На конференции выступят более 50 экспертов в области ИТ, которые расскажут о трендах в разработке программного обеспечения с фокусом на использование AI-технологий. Также организаторы подготовили музыкальную программу. Для гостей выступит известная рок-группа.

«Сегодня ИТ-рынок движется по направлению к AI-технологиям, и важно, чтобы российские разработчики имели все необходимые инструменты для создания передовых технологических решений в условиях быстро меняющегося цифрового мира», — заявил старший вице-президент, СТО Сбербанка Андрей Белевцев. Он добавил, что GigaConf призвана стать той площадкой, где ИТ-сообщество сможет обменяться знаниями, получить ценные рекомендации от ведущих экспертов, попасть в комфортную атмосферу, где каждый сможет найти что-то полезное для себя вне зависимости от уровня своих навыков. «GigaConf пройдёт на открытом воздухе — это отличный вариант для эффективного нетворкинга и неформального общения», — заключил Андрей Белевцев.

GigaConf — это конференция для разработчиков, архитекторов, ML-специалистов и представителей ИТ-отделов бизнеса. Там будут обсуждаться инструменты и сервисы разработчика (Developer Tools), включая интегрированные среды разработки (IDE) и системы работы с исходным кодом, сервисы для повышения производительности разработки с учетом использования AI и современных CI-/CD — инструментов, в том числе, Open Source, например, GitVerse. Кроме того, участники обсудят технические аспекты реализации хранилищ и сложных конвейеров данных, передовые практики в области безопасности приложений и проектирование и интеграция сложных информационных систем и другие.