Оренбург, 7 мая, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В Оренбургской области 90-летняя пенсионерка из Санкт-Петербурга за рулём Nissan сбила мужчину и скрылась с места происшествия. Об этом сообщает сайт Оренбургского районного суда.

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«В Оренбургский районный суд Оренбургской области поступило уголовное дело по обвинению 90-летней уроженки города Санкт-Петербурга в нарушении ПДД», — следует из информации.

По версии следствия, пожилая женщина, управляя автомобилем Nissan, не убедилась в безопасности манёвра при движении задним ходом и допустила наезд на 47-летнего мужчину.

Суд уточнил, что пострадавшему был причинён тяжкий вред здоровью. Ему диагностировали закрытый перелом костей правой голени со смещением отломков.

Сообщается, что пенсионерке грозит до семи лет тюрьмы, а также лишение водительских прав на срок до трёх лет.

«Решается вопрос о назначении дела к разбирательству в судебном заседании», — говорится в тексте.

Как ранее передавало ИА Регнум, министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сбил на собственном автомобиле велосипедиста.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Бонапарта в Париже вечером 3 мая. велосипедиста экстренно доставили в больницу. Он получил ушиб лица. Также медики, предположительно, диагностировали у него травму головы.