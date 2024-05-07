Чернигов, Украина, 7 мая, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по личному составу ВСУ, прибывшему для ротации в Новгород-Северский район Черниговской области. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 7 мая в Telegram-канале, ссылаясь на своих коллег.

Global Look Press

Он отметил, что в этом районе, граничащем с Брянской областью, происходит доукомплектование разбитых украинских подразделений. Туда присылают новые силы для ротации. Прилёты в селе Гремяч зафиксировали накануне.

«Ракеты не тратят только на личный состав. Поступили сведения, что в Гремяч прибыла тяжёлая военная техника», — написал Лебедев.

Звуки сильных взрывов были слышны в нескольких километрах от села. «Порцию снарядов» получили и подразделения ВСУ в районах сёл Хреновка, Хотеевка и Гасичевка, добавил подпольщик.

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая подполье проинформировало об ударах ВС России по энергосистеме украинского города Сумы и складу с боеприпасами в районе научно-исследовательского института, связанного с химическим производством.