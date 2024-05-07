Москва, 7 мая, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил ушедшему в отставку правительству работать до формирования нового кабинета министров. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«В связи со сложением правительством РФ своих полномочий в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации, руководствуясь частью 5 статьи 117 Конституции Российской Федерации, постановляю правительству РФ продолжать действовать до сформирования нового правительства РФ», — говорится в указе.

Согласно российскому законодательству, правительство слагает свои полномочия перед президентом после инаугурации. Церемония, которой открылся новый президентский срок Владимира Путина, состоялась 7 мая.

Таким образом, прежний премьер-министр, его заместители и министры теперь действуют в статусе исполняющих обязанности.

Как передавало ИА Регнум, 7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его кабинет министров проработал более четырёх лет.

Ожидается, что 10 мая Госдума соберётся для утверждения нового главы правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед церемонией инаугурации предположил, что новый кандидат на пост премьера будет назван уже 7 мая.

Согласно Конституции, председатель правительства России, которого предлагает президент, утверждается Госдумой.

Премьер не позднее недельного срока после утверждения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. Он также предлагает главе государства кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.