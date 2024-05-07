Ереван, 7 мая, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Вещание российских телеканалов запретят, если они будут неуважительно относиться к внутренней жизни Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции.

Асатур Есаянц/Sputnik/РИА Новости Никол Пашинян

По словам армянского премьера, Ереван просит российские телеканалы «уважительно относиться к Армении и её интересам». Он добавил, что Армения, исходя из дружественных отношений с Россией, «готова много раз просить, потом несколько раз потребовать».

«И если после седьмого раза наше требование будет проигнорировано, то все эти каналы должны быть отключены и их вещание в Армении должно быть прекращено», — добавил Пашинян.

Как передавало ИА Регнум, ранее руководители Армении, в том числе Пашинян, неоднократно делали недружественные заявления в адрес России и ОДКБ. В частности, Пашинян пригрозил выйти из ОДКБ, а также заявил, что российские пограничники 1 августа покинут ереванский аэропорт Звартноц. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял, что основными партнёрами республики стали США и ЕС. Кроме того, в марте–апреле 2024 года стало известно об отказе армянских банков от обслуживания карт «Мир», а армянские телеканалы прекратили ретрансляцию ряда российских программ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обращал внимание на то, что в Армении действуют прозападные силы, пытающиеся подорвать влияние Москвы в стране. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Армению превращают в инструмент реализации опасных планов коллективного Запада.

6 мая помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин проведёт 8 мая двустороннюю встречу с Пашиняном, на которой лидеры «расставят все точки над i». Встреча пройдёт после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

Помощник президента России напомнил о словах Пашиняна о том, что отношения двух стран переживают не лучшие времена. Ереван фактически заморозил контакты с ОДКБ и на этом фоне «демонстративно» развивает диалог с Западом, в том числе по линии НАТО, отметил он. При этом именно за счёт налаженных связей с Россией Армения второй год подряд оказывается в числе мировых лидеров по темпам экономического роста, подчеркнул Ушаков.