Москва, 7 мая, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Президент может до 15 мая внести кандидатуры на посты министров силового блока и главы МИД для консультаций в Совет Федерации, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко 7 мая в эфире Первого канала.

Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Она отметила, что сенаторы готовы к консультациям. Процедура будет содержательной.

«Полагаю, что до 15 числа, вот у меня такое ощущение, не только будут внесены кандидатуры, но они нами будут рассмотрены в соответствии с Конституцией», — сказала Матвиенко.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая правительство России в полном составе сложило полномочия перед вступившим в должность президентом. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Его кабинет министров проработал более четырёх лет.

После сложения полномочий правительство продолжит исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Ожидается, что 10 мая Госдума соберётся для утверждения нового главы правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перед церемонией инаугурации предположил, что новый кандидат на пост премьера будет назван уже 7 мая.

6 мая Путин провёл заключительную встречу с членами уходящего правительства. Он поблагодарил их за совместную работу, положительно оценил деятельность правительства в сфере экономики в период пандемии коронавируса и добавил, что министры действовали сбалансированно и своевременно. Глава государства призвал провести смену правительства без пауз в работе.