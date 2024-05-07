Москва, 7 мая, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Экс-глава департамента образования Москвы и бывший советник-наставник Юрия Лужкова Любовь Кезина умерла в Москве на 86-м году жизни. Источник рассказал ИА Регнум, что за день до смерти Любовь Петровну ввели в медикаментозную кому. Также собеседник рассказал, что умершая сильно переживала потерю мужа, ушедшего из жизни около полугода назад.

Любовь Кезина умерла 6 мая. За день до смерти врачи ввели её в медикаментозную кому.

«Он умер от онкологии несколько месяцев назад, тяжело болел и она тоже болела, возраст уже преклонный, много хронических заболеваний. Любовь Петровна страдала от диабета и пиелонефрита, постоянно была на гемодиализе. 5 мая врачи были вынуждены ввести её в медикаментозную кому, на следующий день её сердце остановилось», — рассказал источник.

Около полугода назад Любовь Кезина потеряла мужа, эту утрату женщина переживала очень тяжело. Собеседник отметил, что до последних дней жизни Любовь Петровна по мере возможностей занималась делами и продолжала руководить реабилитационным центром для инвалидов.

«До последних дней она была очень активна, руководила реабилитационным центром для больных с травмами позвоночника, который сама и создала. До последних дней она ему посвящала очень много времени и сил. Любовь Петровна — человек со стержнем, российская железная леди. Она была успешна в разных областях: образования, законотворчества, реабилитации для спинальных больных», — рассказал источник.

Любовь Петровна Кезина родилась 1 ноября 1938 года. Она была известным российским деятелем в области образования и политики. Любовь Петровна руководила Департаментом образования города Москвы более 20 лет. Около 4 лет она являлась советником и наставником мэра Москвы Юрия Лужкова. Кезина создала и возглавила АО Реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление». За свою деятельность она была награждена множеством знаков отличия, в том числе двумя Орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени за большой личный вклад в развитие образования.