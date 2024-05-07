Москва, 7 мая, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Отечественный аналог покинувших российский рынок конструкторов Lego будет выпускаться под брендом Rubrick и поступит в продажу ориентировочно во второй половине 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на предпринимателя Айнара Абдрахманова, владеющего 95% компании-производителя.

Friso Gentsch/Global Look Press

«Основатель биотех-стартапа Longevica Айнар Абдрахманов в партнёрстве с топ-менеджером Ozon Олегом Дорожком запускают выпуск конструкторов под брендом Rubrick», — сообщает издание.

Уточняется, что первая линейка будет изготовлена по мотивам сериала «Беспринципные» в партнёрстве с сервисом «Кинопоиск». После этого планируется создать свою розничную сеть.

Как передавало ИА Регнум, в июле 2022 года стало известно, что датский производитель детских конструкторов Lego прекращает работу на территории России и разрывает контракт с Inventive Retail Group.

Генеральный директор российского подразделения Lego Евгений Чихаев уточнил, что коммерческая деятельность компании в РФ прекращена на неопределённый срок. Московское подразделение планировало сократить 70 сотрудников.

В этом же месяце Министерство промышленности и торговли России сообщило, что в перечень товаров для параллельного импорта планирует добавить в том числе бренды BMW и Lego.