Москва, 7 мая, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации в Большом Кремлёвском дворце пожал руку доктору Леониду Рошалю.

РИА Новости/Михаил Климентьев

Во время трансляции были показаны кадры, как президент подходит к стоящему в одном из залов Кремля Рошалю и протягивает ему руку для приветствия.

Также Путин пожал руку ещё одному гостю церемонии, но этот момент не попал на видео, на него обратили внимание дикторы. С кем именно поздоровался президент, они не уточнили.

Как передавало ИА Регнум, инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Церемония официального вступления Путина в должность президента началась в 12:00 мск, для главы государства она стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.

После церемонии инаугурации глава государства принял парад президентского полка, который проходил на территории Кремля.