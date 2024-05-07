Москва, 7 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. В пробег на ретро-автомобилях из Комсомольска-на-Амуре в Москву отправились работники подразделения Комсомольского НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть». Акция проводится проводится в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участники автопробега планируют преодолеть девять тысяч километров за 25 дней и принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, в столице.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В автопробеге участвуют три автомобиля «Жигули» и мотоцикл «Урал» 70-х гг.

«Идея масштабного пробега родилась в рамках историко-патриотического проекта «Автомобили и мотоциклы на службе в СССР», созданного нашим земляком, — рассказал участник проекта Тарас Скворцов. — Мы считаем, что сейчас очень важно воспитывать у подрастающего поколения любовь к своей стране и ее истории, в том числе истории техники нашей страны».

В автопробеге участвуют три автомобиля «Жигули» и мотоцикл «Урал» 70-х гг. Энтузиасты-реставраторы из транспортного цеха «Комсомольский НПЗ-сервис» восстановили в точном соответствии с историческими оригиналами спецмашины ГАИ, милиции и пожарной охраны советского времени. Эпохе соответствует не только внешний вид, но и техническое оснащение. Автопробег проходит при поддержке Комсомольского НПЗ.