Москва, 7 мая, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Посол США в Москве Линн Трейси на время покинула Россию в связи с личными обстоятельствами. Об этом сообщили 7 мая в американском посольстве, пишет «Российская газета».

U. S. Embassy

Трейси отправилась в запланированную поездку и вернётся в Москву после её завершения, пояснили в дипмиссии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что американский посол Трейси на некоторое время уехала из России. Он отметил, что о поездке дипломата российский МИД проинформировали до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

6 мая официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты не будут представлены на инаугурации Путина. По его словам, Вашингтон не рассматривает последние президентские выборы в России как «свободные и справедливые», но признаёт Путина в качестве российского лидера.

7 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет предпринимать никаких ответных шагов на отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на инаугурации Путина. По его словам, торжественная церемония проводится, в первую очередь, для российского народа.