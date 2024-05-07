Москва, 7 мая, 2024, 12:46 — ИА Регнум. В Государственном Кремлёвском дворце опровергли слухи о том, что певица Кристина Орбакайте вскоре выступит на площадке главной сцены страны. Заместитель генерального директора ГКД Константин Ярошевский сообщил, что о представители площадки узнали о якобы готовящемся выступлении Орбакайте от журналистов. Ярошевский заявил ИА Регнум, что эта информация просто чьи-то фантазии.

Евгений Одиноков/РИА Новости Кристина Орбакайте

Ранее СМИ сообщали, что Кристина Орбакайте выступит в Кремле 1 июня на концерте «Всё лучшее — детям!». По информации ряда Telegram-каналов, певица исполнит песню своей матери Аллы Пугачёвой «А знаешь, всё ещё будет». Эту информацию журналисты даже подкрепили сет-листом, в котором Орбакайте была предпоследней: между выступлением группы «Уматурман» и финальной общей композицией «День рождения». Но представители площадки опровергли информацию об участии Кристины Орбакайте в концерте 1 июня, назвав информацию обычными слухами и желанием помусолить горячую тему.

«На официальном сайте Государственного Кремлёвского Дворца указан список артистов, которые примут участие в этом концерте. Орбакайте там нет. Про возможность участия Кристины Орбакайте в этом концерте мы узнали вчера. От журналистов. Понимаете? Не от организатора мероприятия, не от кого-либо ещё, имеющего непосредственное отношение к подготовке программы, а от журналистов. Возможно, это просто желание помусолить данную тему или просто чьи-то фантазии», — заявил заместитель генерального директора Государственного Кремлёвского Дворца Константин Ярошевский.

Он также отметил, что список на сайте не окончательный, некоторые артисты могут не выступить из-за форс-мажорных обстоятельств.

«Не забывайте, что у артиста может разное случиться в жизни, как и у любого человека, и по каким-то своим причинам он может выбыть из программы в любой момент», — сообщил Ярошевский.

Ранее ИА Регнум сообщал, что Кристина Орбакайте планировала выступить в Кремле ещё 7 марта на концерте, посвящённом Международному женскому дню. Но певица отказалась от выступления в день концерта, сославшись на неожиданную болезнь и температуру. Из списка участников её исключили в самый последний момент. СМИ связывали срыв концерта с высказываниями её матери Аллы Пугачёвой. Орбакайте заявила, что не станет оправдываться за слова матери.