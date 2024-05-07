Москва, 7 мая, 2024, 12:36 — ИА Регнум. 8 мая на телеканалах RT и RT Doc пройдет премьера документальной ленты «Ветераны». В фильме автора Лидии Василевской и режиссёра Екатерины Кожакиной собраны истории и воспоминания ветеранов, многим из которых больше 100 лет.

RT Кадр из фильма «Ветераны»

«Герои очень разные, и истории их бесценные. Очень важно, чтобы они их рассказывали, а мы слышали», — говорит автор картины Лидия Василевская.

Одна из героинь фильма — фронтовая медсестра Валентина Петровна Минаева, которая прошла три войны: советско-финскую, Великую Отечественную и советско-японскую. На её счету сотни спасённых жизней. Сейчас Валентине Петровне 103 года. В фильме она делится воспоминаниями об ужасах войны и о том, как уговаривала жить солдат, получивших тяжелейшие ранения на фронте.

«Для нас было большой честью пообщаться с одними из последних свидетелей Великой Отечественной войны. Несмотря на почтенный возраст героев фильма, события 80-летней давности они помнят в мельчайших подробностях. То, что они пережили в военные годы, врезалось в их память навсегда», — рассказывает режиссёр RT Doc Екатерина Кожакина.

RT Кадр из фильма «Ветераны»

Другой герой фильма, Виталий Иванович Колесов, отметил 100-летний юбилей. Он ушел на фронт в 18 лет, стал артиллеристом, принимал участие в Сталинградской битве, освобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Австрии. Виталий Иванович стал профессиональным военным, участвовал в войне в Афганистане.

Самому молодому герою ленты — 98 лет. Танкист Николай Петрович Теплотанских, будучи 17-летним юношей, настоял на том, чтобы его взяли на фронт. В одном из боев он вытащил друга из подбитого танка, а сам получил тяжёлое ранение, но спустя время вновь вернулся на фронт. Николай Петрович до сих пор видит сны о войне, особенно часто ему снится женщина с девочкой из освобождённой деревни.

RT Кадр из фильма «Ветераны»

Премьерный показ фильма «Ветераны» состоится 8 мая на телеканалах RT и RT Doc. 9 мая документальная лента станет доступна для просмотра в бесплатном онлайн-кинотеатре Artel.doc.