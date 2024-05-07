* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 7 мая, 2024, 12:26 — ИА Регнум. Глава узбекского землячества Усман Баратов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) предстанет перед Ступинским городским судом Московской области по делу о разжигании розни. Об этом сообщила прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС Усман Баратов

«Уголовное дело направлено в Ступинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. В отношении Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — следует из сообщения.

Уточняется, что прокуратурой города Москвы утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Баратова, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе, совершённые публично, в сети Интернет, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, организованной группой»).

Как предавало ИА Регнум, 17 января председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оскорбления участников специальной военной операции (СВО) со стороны Баратова. К главе СК обратились российские военные корреспонденты, они обратили внимание на пост Баратова в соцсети «Одноклассники», в котором тот выступил с оскорбительными заявлениями в адрес президента России и участников спецоперации.

Сообщение в соцсетях позднее было скрыто, а Баратов заявил, что его страница была взломана, но военкоры отмечали, что между моментом публикации и заявлением о якобы имевшем место взломе прошёл месяц.

18 января руководители узбекских национально-культурных организаций России в своём заявлении назвали высказывания Баратова невежеством и хамством и отметили, что он незаконно позиционирует себя руководителем незарегистрированной межрегиональной организации.

В этот же день в отношении Баратова было возбуждено уголовное дело, его доставили в подразделение СК по Москве для проведения следственных действий. 19 декабря он был арестован. В ходе допроса он не признал вину в возбуждении ненависти или вражды.