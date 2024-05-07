Москва, 7 мая, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в инаугурационной речи после принесения присяги сердечно поблагодарил граждан РФ во всех регионах страны и участников специальной военной операции (СВО).

Kremlin.ru

«В эти торжественные и ответственные минуты вступления в должность президента хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной, хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», — сказал он.

Он ещё поблагодарил россиян за оказанное доверие и поддержку.

Путин выразил уверенность, что Россия достойно пройдёт через трудный, рубежный период и станет ещё сильнее. Он назвал ключевым приоритетом для страны народосбережение, сохранение вековых ценностей и традиций.

Как передавало ИА Регнум, инаугурация Путина состоялась 7 мая в 12:00 в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца. На церемонии инаугурации присутствовали члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

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О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.

Исполнять обязанности президента Путин будет до 7 мая 2030 года.