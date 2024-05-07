Путин принёс присягу президента России на церемонии инаугурации
Москва, 7 мая, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Владимир Путин принёс присягу президента России на торжественной церемонии инаугурации в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.
Кадр из видео
О том, что Путин вступил в должность президента на новый шестилетний срок, объявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. После принесения присяги Путин получил от Зорькина символы президентской власти.
Церемония официального вступления Путина в должность президента началась в 12:00 мск, для главы государства она стала пятой. Исполнять обязанности президента он будет до 7 мая 2030 года.