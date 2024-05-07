Москва, 7 мая, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал дешёвкой поведение некоторых представителей Запада, которые отказались присутствовать на инаугурации президента России Владимира Путина.

Александр Казаков/РИА Новости

«Эти попытки сыграть на том, что нас пригласили, но мы не появимся здесь, — это дешёвка. Это несерьёзно, так солидные люди себя не ведут. Впрочем, у нас уже давно никаких иллюзий в отношении манер наших противников и оппонентов не осталось», — отметил замминистра в эфире телеканала «Россия-24».

Вместе с тем российский дипломат подчеркнул, что подавляющее большинство стран мира поддерживает Россию.

«Может быть, не все имеют достаточно мужества и воли в себе, чтобы об этом говорить открыто и идти наперекор коллективному Западу, но симпатии к России растут», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, также 7 мая Сергей Рябков сообщил, что Москва соблюдает протокол и приглашение представителей недружественных стран на инаугурацию президента России Владимира Путина — это определённый сигнал со стороны РФ.

Spiegel написал, что вопрос присутствия на инаугурации президента Путина вызвал разногласия в странах Евросоюза и привёл к расколу.

По словам нескольких дипломатов, попросивших не раскрывать их имена, Франция, Венгрия и Словакия хотят, чтобы их представители были на церемонии. Эти государства не желают терять каналы связи с Россией.

Другие государства, в частности Германия, не намерены отправлять своих представителей в Москву. Они считают участие в инаугурации Путина нецелесообразным из-за сложностей в отношениях с РФ.

Известно, что представителей правительства Великобритании не будет на церемонии инаугурации Путина, как и представителей властей США. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон признаёт Путина российским лидером.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что отказ Великобритании направить своего представителя на инаугурацию президента России сделан в стиле скалозубства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет предпринимать никаких ответных шагов на отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на инаугурации Владимира Путина.