Москва, 7 мая, 2024, 12:39 — ИА Регнум. В окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» примут участие свыше 400 семейных команд из всех регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Об этом 7 мая сообщает пресс-служба конкурса.

АНО Россия — страна возможностей

Отмечается, что окружной полуфинал конкурса «Это у нас семейное» состоится 16–19 мая в Москве. В нём примут участие более 400 семейных команд из регионов Центрального федерального округа. На площадке спортивного комплекса «ЦСКА Арена» оценочные задания пройдут семьи из 18 регионов РФ. Всего в заявочной кампании конкурса приняли участие 156 795 человек из 27 280 семейных команд со всей Центральной России.

Командам предстоит пройти серию творческих, спортивных, интеллектуальных заданий. Один из блоков посвящён знанию родных регионов. 19 мая будут объявлены фамилии семей победителей.

Отмечается, что окружные полуфиналы уже состоялись в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и Ростове-на-Дону. В окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов и двух стран — Хорватии и Казахстана. Всего же в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России, а также их родственники, проживающие в 81 стране.

Финал конкурса «Это у нас семейное» состоится 5–8 июля. Победителей объявят в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Как передавало ИА Регнум, конкурс «Это у нас семейное» стартовал 4 сентября. Инициатива проведения конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, в 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» её поддержал президент России Владимир Путин. В первые же часы после начала приёма заявок на конкурс желание присоединиться к нему изъявили более ста семей из 64 регионов России.

Организаторы конкурса отметили, что главное во время выполнения заданий — это время, совместно проведённое с близкими, а также возможность вспомнить и создать семейные традиции. В качестве примере в организации рассказали о семье Калинчевых из Тюменской области, которая во время выполнения задания «званый ужин» пригласила пять семей — своих друзей.

В Москве на международной выставке-форуме «Россия» открылся фестиваль «Это у нас семейное» для жителей новых российских регионов. Поучаствовать приехали 268 человек из 66 семейных команд, представляющих Луганскую и Донецкую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области. Участниками мероприятия стали семьи, в которых сохраняют разные традиции и имеют разнообразные увлечения. Так, члены фамилии Семенюк из ДНР любят совместно проводить выходные и при этом заниматься готовкой пищи.