Москва, 7 мая, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направился на церемонию инаугурации из рабочего кабинета в Кремле.

Kremlin.ru

Церемония инаугурация начнётся в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Инаугурация начнётся с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручат Штандарт и Знак президента. Затем прозвучит речь главы государства, а завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.