Москва, 7 мая, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Несколько рабочих встреч проведёт президент России Владимир Путин в день инаугурации 7 мая, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

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«Сегодня есть несколько рабочих встреч у президента, помимо самой церемонии. Одна из них начнется сразу по завершении церемонии», — ответил представитель Кремля на вопрос о графике Путина в этот день.

По словам Пескова, вполне можно ожидать уже сегодня, что президент внесёт в Госдуму кандидатуру нового председателя правительства.

Как сообщало ИА Регнум, избранный глава Российского государства 7 мая принесёт присягу на Конституции и вступит в должность, в этот же день правительство сложит полномочия.

Путин одержал победу с результатом 87,28% на выборах, которые прошли в России с 15 по 17 марта 2024 года. За него проголосовали 76 млн человек. ЦИК назвал число проголосовавших — 87 млн россиян — рекордным. Явка составила 77,49%.