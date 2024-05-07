Основной набор идей инаугурационной речи — авторства Путина, заявил Песков
Песков: основной набор идей и посылов инаугурационной речи — авторства Путина
Москва, 7 мая, 2024, 11:38 — ИА Регнум. К церемонии инаугурации президента России Владимира Путина всё готово, заявил 7 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он уточнил, что глава государства работает на выступлением на церемонии, вносит правки в речь. Основной набор идей и посылов инаугурационной речи является авторством Путина, добавил представитель Кремля.
Церемония инаугурация начнется в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.
Инаугурация начнётся с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручат Штандарт и Знак президента. Затем прозвучит речь главы государства, а завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.