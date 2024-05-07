Москва, 7 мая, 2024, 11:38 — ИА Регнум. К церемонии инаугурации президента России Владимира Путина всё готово, заявил 7 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Бобылев/РИА Новости Дмитрий Песков

Он уточнил, что глава государства работает на выступлением на церемонии, вносит правки в речь. Основной набор идей и посылов инаугурационной речи является авторством Путина, добавил представитель Кремля.

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Церемония инаугурация начнется в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Инаугурация начнётся с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручат Штандарт и Знак президента. Затем прозвучит речь главы государства, а завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.