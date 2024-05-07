Москва, 7 мая, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин может предложить кандидатуру премьер-министра 7 мая после инаугурации. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев / РИА Новости

«Вполне можно ожидать», — ответил Песков на вопрос, может ли Путин предложить кандидатуру премьера сегодня.

При этом на вопрос, присутствуют ли на инаугурации кандидаты в премьеры, Песков ответил: наверняка.

Церемония инаугурация начнётся в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, а также доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.

Инаугурация начнётся с принесения Владимиром Путиным присяги. Ему вручат Штандарт и Знак президента. Затем прозвучит речь главы государства, а завершится церемония артиллерийским салютом и парадом президентского полка.

После завершения инаугурации правительство сложит свои полномочия. Премьер-министр, вице-премьеры и министры будут продолжать работать в статусе исполняющих обязанности до утверждения нового состава правительства.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн россиян.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала итоги выборов беспрецедентными.