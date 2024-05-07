Москва, 7 мая, 2024, 11:37 — ИА Регнум. Следствие попросило суд арестовать журналистку Надежду Кеворкову, обвиняемую в оправдании терроризма. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Кадр из видео Надежда Кеворкова

Там проинформировали, что в суд поступило ходатайство следствия об избрании Кеворковой меры пресечения в виде заключения под стражу.

На данный момент журналистка находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Как передавало ИА Регнум, утром 6 мая в квартире у Кеворковой прошли обыски. После журналистку доставили в Следственный комитет.

Позже адвокат журналистки Калой Ахильгов сообщил, что журналистку обвиняют в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) из-за поста о движении «Талибан» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), который она разместила в Telegram-канале в 2021 году.

Кроме того, обвиняемой вменяется публикация текста убитого в 2018 году в ЦАР журналиста Орхана Джемаля о нападении террористов в Нальчике в 2005 году.

Свою вину Кеворкова не признала.

По данным «Известий», Кеворкова находилась в дружеских отношениях с террористами, включая координатора и основателя радикальных исламских фондов Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), и других лиц, связанных с деятельностью террористических организаций.