Москва, 7 мая, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Посол Соединённых Штатов в РФ Линн Трейси уехала на определённое время из России, сообщил 7 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

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«Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определённое время из России», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат уточнил, что это было сообщено в МИД за некоторое время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

Как передавало ИА Регнум, 6 мая официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Соединённые Штаты не будут представлены на инаугурации президента России Владимира Путина.

По его словам, Вашингтон не рассматривает последние президентские выборы в России как «свободные и справедливые», однако признает Путина в качестве российского лидера.

Представителей правительства Великобритании также не будет на церемонии инаугурации Путина.

7 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет предпринимать никаких ответных шагов на отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на инаугурации Владимира Путина.

Церемония инаугурация начнется в 12:00 мск в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии будут присутствовать члены правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители религиозных конфессий, общественных организаций, доверенные лица президента, Герои России и другие почётные гости.