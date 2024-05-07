Москва, 7 мая, 2024, 11:31 — ИА Регнум. Россия не хочет эскалации, но не прогнётся под нажимом Запада и будет давать отпор. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Владимир Астапкович/РИА Новости Сергей Рябков

«Ситуация тревожная. Мы не хотим эскалации, но не прогнёмся под нажимом, будем давать отпор всеми имеющимися в нашем распоряжении средствами», — пояснил российский дипломат.

Также он добавил, что Москва соблюдает протокол и приглашение представителей недружественных стран на инаугурацию президента России Владимира Путина — это определённый сигнал со стороны РФ.

«Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол, и я думаю, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным, это тоже определенный сигнал с нашей стороны», — уточнил Сергей Рябков.

Как передавало ИА Регнум, церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина начнётся в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая в 12:00 мск. Для главы государства это будет пятая церемония вступления в должность.

Spiegel написал, что вопрос присутствия на инаугурации президента Путина вызвал разногласия в странах Евросоюза и привёл к расколу.

По словам нескольких дипломатов, попросивших не раскрывать их имена, Франция, Венгрия и Словакия хотят, чтобы их представители были на церемонии. Эти государства не желают терять каналы связи с Россией.

Другие государства, в частности Германия, не намерены отправлять своих представителей в Москву. Они считают участие в инаугурации Путина нецелесообразным из-за сложностей в отношениях с РФ.

Известно, что представителей правительства Великобритании не будет на церемонии инаугурации Путина, как и представителей властей США. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон признаёт Путина российским лидером.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что отказ Великобритании направить своего представителя на инаугурацию президента России сделан в стиле скалозубства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не будет предпринимать никаких ответных шагов на отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на инаугурации Владимира Путина.