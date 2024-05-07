Песков оценил отказы Запада от присутствия на инаугурации Путина
Песков: Россия не ответит на отказ Запада присутствовать на инаугурации Путина
Москва, 7 мая, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Москва не будет предпринимать никаких ответных шагов на отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на инаугурации Владимира Путина. Об этом заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что инаугурация — это прежде всего действие, которое проходит в соответствии с Конституцией России для граждан, голосовавших за своего президента. Всё прочее «вторично или третично», добавил Песков.
«Нет, я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной реакции на действия Запада.
Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о расколе в Евросоюзе, вызванном «существенными разногласиями» по вопросу о присутствии на инаугурации Путина. По словам нескольких дипломатов, одни страны хотели направить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить каналы связи с Россией, другие, напротив, сочли это нецелесообразным.
Как сообщало ИА Регнум, представителей правительства Великобритании не будет на церемонии инаугурации Путина, как и представителей властей США. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон признаёт Путина российским лидером.