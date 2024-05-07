Москва, 7 мая, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Москва не будет предпринимать никаких ответных шагов на отказ представителей некоторых западных стран присутствовать на инаугурации Владимира Путина. Об этом заявил 7 мая журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Карпухин/ТАСС

Он отметил, что инаугурация — это прежде всего действие, которое проходит в соответствии с Конституцией России для граждан, голосовавших за своего президента. Всё прочее «вторично или третично», добавил Песков.

«Нет, я не думаю, что это какой-то повод для каких-то ответных шагов», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной реакции на действия Запада.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3887119" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее немецкое издание Spiegel сообщило о расколе в Евросоюзе, вызванном «существенными разногласиями» по вопросу о присутствии на инаугурации Путина. По словам нескольких дипломатов, одни страны хотели направить своих представителей на церемонию, чтобы сохранить каналы связи с Россией, другие, напротив, сочли это нецелесообразным.

Как сообщало ИА Регнум, представителей правительства Великобритании не будет на церемонии инаугурации Путина, как и представителей властей США. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон признаёт Путина российским лидером.