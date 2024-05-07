Сидней, Австралия, 7 мая, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Пасынок главкому ВСУ Александра Сырского Иван возглавил в Сиднее автопробег в честь Дня Победы из уважения к российскому лидеру Владимиру Путину. Видеокадры заезда опубликовали «Известия».

Кадр из видео

Иван отметил, что участвует в пробеге из-за уважения к своему прадеду-ветерану Великой Отечественной войны, а также к президенту Владимиру Путину.

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На других кадрах видно, что в автопробеге приняли участие множество автомобилей. Все машины украшены флагами России, СССР, а также наклейками с символом Z.

Как передавало ИА Регнум, в день выборов президента России 17 марта Иван попросил Путина предоставить ему российское гражданство. Тогда он пришёл к избирательному участку в посольстве России в Сиднее.

В Австралию Иван Сырский переехал вместе с матерью и братом после того, как его мать развелась с нынешним главкомом ВСУ.

20 февраля Иван Сырский пришёл в российское генконсульство в Австралии и присоединился к поздравлениям по случаю освобождения Авдеевки. Он был облачён в футболку с символом Z и папаху и, придя в консульство, заявил: «Слава России!».