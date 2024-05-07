Москва, 7 мая, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Академик Российской академии образования (РАО), бывший руководитель Департамента образования Москвы Любовь Кезина ушла из жизни в возрасте 85 лет. Некролог опубликован 6 мая на сайте РАО.

Александр Поляков/РИА Новости Любовь Кезина

Причину смерти в академии не назвали. В РАО отметили, что Кезина была человеком с активной жизненной позицией, всегда занималась образованием, постоянно была востребована и глубоко понимала проблемы школ.

«Любовь Петровна Кезина более 20 лет возглавляла московское образование. Харизматичный лидер московских учителей, она прошла профессиональный путь от учителя до министра московского образования», — говорится в сообщении.

Любовь Кезина на протяжении десяти лет руководила Департаментом образования Москвы, в общей сложности возглавляла и курировала столичное образование более 20 лет, с 1986 года. В том числе с её подачи был создан Московский городской педагогический университет (МГПУ).

Она возглавляла реабилитационный центр для инвалидов «Преодоление», входила в президиум Союза реабилитологов России и Общественный совет при Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы.