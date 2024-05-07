Иркутск, 7 мая, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Спасатели ликвидировали пожар в районе города Вихоревка в Иркутской области, сообщили 7 мая в МЧС России.

Прокуратура Иркутской области

«В Иркутской области огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар в районе города Вихоревка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, строения на пяти улицах загорелись в городе Вихоревка Иркутской области из-за пожаров в дачных товариществах.

В Вихоревке в садовом товариществе «Алюминщик» загорелись 20 дачных домов и десять хозпостроек. В садоводствах «Локомотив», «Убские дачи» и «Виктория» — ещё 37 строений.

В Иркутской области в Братском районе при пожаре в садоводческих товариществах 6 мая погибли двое мужчин, ещё одна пострадавшая находится в больнице. Моментальному распространению огня по растительности и заброшенным строениям способствовал порывистый ветер и сухая погода, сообщил ранее глава Братского района Иркутской области Александр Дубровин.