Минск, 7 мая, 2024, 11:03 — ИА Регнум. Попросивший Белоруссию о предоставлении убежища польский судья Томаш Шмидт рассказал, что чувствовал угрозу у себя на родине и занимался делами, связанными с разведкой.

Doris Heimann/Global Look Press

Накануне на пресс-конференции в Минске Шмидт заявил, что отказывается от должности судьи второго отделения воеводского административного суда Варшавы, протестуя против политики Польши в отношении Минска и Москвы. Он попросил об убежище в связи с преследованиями.

«Это свободная страна. В Польше у меня не было такого ощущения. В Польше я чувствовал угрозу», — сказал Шмидт о Белоруссии в эфире «Соловьёв LIVE».

По словам судьи, в Польше он вёл дела, связанные с полицией, армией, польской разведкой, контрразведкой и войсковой разведкой, занимался охраной личных данных. Шмидт получил сигналы о том, что прокуратура собирает материалы, чтобы обвинить его в шпионаже. Такое происходит постоянно, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что его шокировало решение судьи Томаша Шмидта просить Белоруссию о предоставлении убежища. Поступок Шмидта министр назвал предательством.