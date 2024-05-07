Москва, 7 мая, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Отказ Великобритании направить своего представителя на инаугурацию президента России Владимира Путина сделан в стиле скалозубства. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире «Соловьев LIVE».

Алексей Филиппов/РИА Новости

«Вы посмотрите на эти заявления в стиле какого-то скалозубства, которое мы слышим из Лондона и ещё каких-то натовских деятелей о том, что они не пойдут или не будут представлены на инаугурации Владимира Путина», — призвала Захарова.

Также российский дипломат задала вопрос оппонентам.

«А есть ещё, чем гордиться, кроме самоизоблачающего безумия относительного того, что они будут поддерживать киевский режим до самого конца? Конец, по-моему, уже настал, потому что те потери несёт не столько киевский режим, сколько граждане Украины», — подчеркнула она.

Как ранее передавало ИА Регнум, агентство Reuters со ссылкой на МИД Британии сообщало, что представители правительства страны пропустят церемонию инаугурации президента России Владимира Путина.

Также на инаугурации Путина не будут присутствовать представители США, подтвердили в Госдепартаменте.

Инаугурации Владимира Путина состоится 7 мая. В 2018 году она также проходила в этот день. Согласно российскому законодательству, избранный президент приступает к исполнению полномочий по истечении шести лет со дня вступления в должность главы государства, избранного на предыдущих выборах.

Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта 2024 года. Путин одержал победу с результатом 87,28%. За него проголосовали рекордные 76 млн человек. Явка на выборах с учётом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Участие в голосовании на президентских выборах приняли более 87 млн россиян.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 16 апреля вручила Путину удостоверение президента. На встрече с главой государства она назвала итоги выборов беспрецедентными.