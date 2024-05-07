Санта-Моника, США, 7 мая, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Человечество сможет колонизировать галактику за миллион лет, заявил американский миллиардер, глава компании Space X Илон Маск в ходе выступления на мероприятии института Милкена.

Global Look Press/Faye Sadou

«Если бы мы продержались как цивилизация один миллион лет, было бы невероятно, мы были бы в каждой части галактики», — сказал Маск.

По его словам, беспокойство вызывает тот факт, что люди пока не нашли подтверждений существования инопланетян. Так, ни одному из спутников Space X не пришлось «уклоняться от НЛО».

Если бы в галактике Млечный путь существовала цивилизация, продержавшаяся миллион лет, она бы легко колонизировала её, уверен Маск. Вероятно, цивилизация случайна и редка, поэтому человечество можно представить маленькой свечой в окружающей тьме.

В процессе освоения космоса люди могут обнаружить «остатки давно ушедшей инопланетной цивилизации», предположил миллиардер.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Маск предположил, что человеческая цивилизация исчезнет через несколько столетий, если не принять необходимых мер. По его мнению, если люди научатся выполнять межпланетные и межзвездные полёты, то смогут существовать миллионы лет.

Он также полагает, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии, заявлял Маск.