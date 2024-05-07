Берлин, 7 мая, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Вопрос присутствия на инаугурации президента России Владимира Путина вызвал разногласия в странах Евросоюза и привёл к расколу. Об этом сообщает 7 мая издание Spiegel со ссылкой на источники.

Григорий Сысоев/РИА Новости Президент России Владимир Путин

По словам нескольких дипломатов, попросивших не раскрывать их имена, Франция, Венгрия и Словакия хотят, чтобы их представители были на церемонии. Эти государства не желают терять каналы связи с Россией.

Другие государства, в частности Германия, не намерены отправлять своих представителей в Москву. Они считают участие в инаугурации Путина нецелесообразным из-за сложностей в отношениях с РФ.

«Сейчас внутри ЕС возникают существенные разногласия по поводу того, как правильно обращаться с приглашениями на церемонию, посвящённую началу пятого срока полномочий президента России», — отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, представителей правительства Великобритании не будет на церемонии инаугурации Путина, как и представителей властей США. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон признаёт Путина российским лидером.

Церемония инаугурации избранного президента России Владимира Путина начнётся в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца 7 мая в 12:00 мск. Для главы государства это будет пятая церемония вступления в должность.