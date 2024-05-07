Вашингтон, 7 мая, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Продолжение странами Запада поставок оружия Киеву может привести к войне Европы с Россией, сообщил в соцсети Х экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Учитывая, что украинские силы терпят поражение и гибнут, было бы разумно приостановить дальнейшую военную поддержку и посоветовать Киеву попросить о прекращении огня», — отметил Макгрегор.

Таким образом он прокомментировал заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что британское оружие можно использовать для ударов по территории России. По мнению экс-советника Пентагона, Россия не потерпит ударов по своей территории.

В результате это может вылиться в войну Европы с Россией, к которой Соединённые Штаты не готовы, заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 2 мая агентство Reuters опубликовало заявления Кэмерона о якобы имеющемся у ВСУ «праве» использовать британское оружие для нанесения ударов по территории России. Заявление Кэмерона стало первым признанием того, что Запад воюет против России руками жителей Украины, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал высказывания западных лидеров, в том числе указанные высказывания Кэмерона, крайне опасными. Запад провоцирует беспрецедентный виток эскалации, подчеркнул Песков.

6 мая Генеральный штаб ВС РФ по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к учениям с ракетными соединениями Южного военного округа (ЮВО) с привлечением авиации, а также сил ВМФ. В ходе учений военные проведут мероприятия по отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия. Учения являются в том числе ответом на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц, подчеркнуло Минобороны РФ.